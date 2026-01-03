Zinedine Zidane recale l’équipe de France, le coup de tonnerre préparé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps quittera son poste de sélectionneur de l’équipe de France. Pour le remplacer, rien n’est encore officiel, mais tout semble indiquer que l’heureux élu sera Zinedine Zidane. L’ancien du Real Madrid devrait ainsi prendre place sur le banc des Bleus alors que du côté de la FFF, on se serait également préparé pour un tout autre scénario…

Depuis qu’il a quitté le Real Madrid en 2021, Zinedine Zidane ne semble attendre qu’une chose : l’équipe de France. Et voilà que la place va se libérer d’ici quelques mois. En effet, Didier Deschamps quittera ses fonctions de sélectionneur après la Coupe du monde 2026. Zizou va-t-il ensuite le remplacer ? Cela semble être ce qui est prévu, même si l’officialisation de l’arrivée de Zidane ne serait pas prévue pour tout de suite.

« La FFF avait mis une short-list au cas où… » Tant que rien n’est officiellement signé, tout peut encore arriver. Y compris que Zinedine Zidane dise non à l’équipe de France ? Visiblement, ce scénario aurait été préparé par la FFF. En effet, sur Twitch, Thibaud Vézirian a fait savoir : « Zidane futur sélectionneur de l’équipe de France ? Oui, je ne vois pas d’autres possibilités que ça. Je sais que quand même la FFF avait mis une short-list au cas où il refuse alors que tout le monde sait qu’il attendait ça. C’est mieux d’avoir des options dans la vie. On ne sait jamais ce qu’il peut se passer ».