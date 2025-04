Donnarumma - PSG : C’est enfin terminé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Vivement critiqué depuis son arrivée au PSG, Gianluigi Donnarumma a du mal à rassurer les Parisiens au point que sa prolongation de contrat soit en stand by. Cependant, cette période semble terminée grâce aux prestations de l’Italien à Liverpool et mardi soir sur la pelouse d’Aston Villa afin d’offrir la qualification au PSG pour les demi-finales de la Ligue des champions.

Depuis qu'il a signé au PSG, Gianluigi Donnarumma est souvent pointé du doigt pour certains erreurs ou pour un manque de sérénité. Cependant, cette époque est peut-être bien terminée. Et pour cause, après une prestation exceptionnelle lors du huitième de finale retour contre Liverpool, le portier italien a remis ça contre Aston Villa pour envoyer les Parisiens en demi-finale. De quoi lui valoir les louanges d'Achraf Hakimi.

Donnarumma met tout le monde d’accord

« On sait le gardien qu'on a. Il l'a montré ce soir. Beaucoup de gens doutent de lui, mais nous on n'a jamais douté de lui. C'est l'un des meilleurs gardiens du monde, on est content qu'il soit au PSG. On espère qu'il restera longtemps avec nous », lance le latéral droit du PSG en zone mixte.

Les critiques, c’est enfin terminé ?

Un avis partagé par Marquinhos. Le capitaine du PSG s’est enflammé pour la prestation de Gianluigi Donnarumma au micro de Canal+ : « On a vu que les équipes championnes ont toujours ces sauvetages de gardien quand il le faut. Ce sont les matchs de haut niveau et notre gardien est là. Il le montre encore une fois après Liverpool. Je pense qu’il prend de plus en de valeur dans les buts, il montre ce potentiel qu’il a et on est contents, parce que pour arriver en demi-finale, en finale et être champions, on a vraiment besoin d’un grand gardien ». Le mot de la fin est revenu à Luis Enrique, interrogé en conférence de presse sur la prestation de son portier mardi soir: « sen-sa-tion-nel. » En français dans le texte.