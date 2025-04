PSG : Retour surprise annoncé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG est passé proche de la correctionnel, mais a finalement assuré l'essentiel en se qualifiant pour les demi-finales de la Ligue des champions. Prêté à West Ham jusqu'à la fin de la saison, Carlos Soler a suivi la rencontre face à Aston Villa en tant que voisin. Après le coup de sifflet final, il a salué ses anciens coéquipiers.

Le PSG s’est fait peur face à Aston Villa. Malgré une avance de deux buts, le club parisien a affiché un excès de confiance inhabituel, qui a bien failli lui coûter cher. Malgré une défaite au Villa Park (3-1), c’est bien le PSG de Luis Enrique qui verra les demi-finales de la Ligue des champions.

Le visage marqué de Dembélé

Malgré la qualification, les visages étaient fermés. Visiblement déçu et énervé, Ousmane Dembélé a, dans un premier temps, refusé le trophée d’homme du match avant de finalement se saisir de la récompense et de respecter ses obligations avec les médias. Mais l’ailier du PSG ne s’est pas éternisé en zone mixte et aurait vite pris la direction du bus selon les informations du Parisien.

Soler a retrouvé ses anciens partenaires

D’autres ont pris le temps de discuter avec Carlos Soler. Prêté jusqu’à la fin de la saison à West Ham, le joueur du PSG a pris des nouvelles de ses compatriotes Fabian Ruiz et Arnau Tenas après avoir observé la rencontre depuis les tribunes.