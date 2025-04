PSG : La grande surprise en coulisses !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mardi soir, malgré la défaite concédée sur la pelouse d’Aston Villa (3-2), le PSG s’est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions pour la deuxième saison consécutive. En coulisses, le club parisien prépare d’ailleurs un film retraçant ce quart de finale retour haletant disputé à Birmingham. Explications.

Le PSG s’en est sorti, mais dans la difficulté. Vainqueur lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des Champions, le club parisien a souffert ce mardi soir face à Aston Villa. Malgré une avance de quatre buts au cumul des deux matchs, les hommes de Luis Enrique en ont concédé trois sur une courte période, et on affiché de grosses difficultés en seconde période.

Un match haletant pour Paris

Avec un score cumulé de 5-4 en faveur du PSG, Aston Villa avait toutes les raisons d’y croire. Sans un grand Gianluigi Donnarumma et un sauvetage salvateur de Willian Pacho en toute fin de match, Paris aurait pu vivre une soirée cauchemardesque. Quoi qu’il en soit, les Parisiens auront mérité leur qualification jusqu’au dernier carré de la C1, et en interne, on entend bien le célébrer.

Le PSG prépare un film

En effet, comme le révèle le compte Instant Foot sur X ce mercredi, en coulisses, le PSG prépare un film retraçant ce match retour à Birmingham. Le club parisien aurait même fait appel à la voix des films populaires produits par RMC Sport...