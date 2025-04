Le PSG en panique, l'annonce choc !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mardi soir, c’est un PSG paniqué qui s’est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Dépassés en seconde période, les Parisiens se sont inclinés face à Aston Villa (3-2) dans une fin de match électrique. Déçu par l’attitude des hommes de Luis Enrique, Emmanuel Petit a sévèrement critiqué Paris à l’issue du match.

Le PSG s’en est sorti de peu. Malgré une qualification pour le dernier carré de la Ligue des Champions, la soirée parisienne ce mardi soir a été ternie par une seconde période complètement manquée face à Aston Villa du côté de Birmingham. Alors que Paris menait 0-2, les hommes de Luis Enrique ont ensuite été submergés, laissant les Villans marquer à trois reprises par la suite. Cette attitude friable n’a pas du tout plu à Emmanuel Petit.

« J’ai vu la moitié de l’équipe se cacher »

« Moi, j’ai vu de la peur. Quand tu as autant de maîtrise sur les 20 premières minutes de jeu, que tu mènes 5-1 sur les deux matchs et que d’un seul coup tu commences à tomber dans la facilité, une certaine arrogance dans ton jeu et que tu en oublies les principes qui ont fait ta force pendant tellement de semaines, a lâché le champion du monde 1998 au micro de l’After Foot. J’ai vu la moitié de l’équipe se cacher. Regarde le nombre de fois où ils ont balancé derrière alors qu’avant, ils sortaient le ballon et relançaient même sous pression. »

« Ce sont des choses qu’on ne pensait plus revoir du côté du PSG »

« Si vraiment ils n’avaient pas eu peur, ils auraient montré ce caractère-là, poursuit Emmanuel Petit. Ils balançaient en permanence, n’arrivaient plus à construire… Ils flippaient les mecs! Tous les supporters parisiens flippaient également car ils ressentaient la même chose. À aucun moment les joueurs n'envoyaient des signaux positifs. On a tremblé jusqu’à la dernière minute, jusqu’à la reprise de volée sauvée sur la ligne. Ce sont des choses qu’on ne pensait plus revoir du côté du PSG. »