Dembélé : L'ambiance «bizarre» au PSG !

Ce mardi soir, face à Aston Villa, le PSG a validé son ticket pour le dernier carré de la Ligue des Champions. Mais que ça a été laborieux pour le club de la capitale, qui s'est fait peur jusqu'au bout face aux joueurs d'Unai Emery. On était donc pas loin de la catastrophe pour le PSG, qui n'avait pas forcément l'esprit à la fête à l'image d'Ousmane Dembélé.

Malgré ses deux buts d'avance après l'aller, le PSG a tremblé à Birmingham face à Aston Villa. Les Villans l'ont emporté (3-2) et n'étaient qu'à un but d'arracher la prolongation. Pendant toute la seconde période, le club de la capitale a pris l'eau et la catastrophe semblait se rapprocher de minute en minute. Finalement, le coup de sifflet final a retenti et le PSG s'est donc qualifié pour une nouvelle demi-finale de Ligue des Champions.

« C'est bizarre de se qualifier et de ne pas être contents »

Le principal a donc été assuré par le PSG avec cette qualification pour la suite de la Ligue des Champions. Pour autant, ce n'est pas pour autant qu'on a crié de joie au sein du vestiaire parisien après la rencontre. En effet, comme le rapporte L'Equipe, l'ambiance était visiblement particulière en interne. « C'est bizarre de se qualifier et de ne pas être contents », aurait même expliqué un joueur du PSG à l'un de ses proches à l'issue de la rencontre face à Aston Villa.

Dembélé, un homme du match qui n'a pas le sourire !

Et un joueur du PSG a parfaitement caractérisé cette ambiance particulière parmi les Parisiens : Ousmane Dembélé. En effet, au coup de sifflet final, le numéro 10 parisien a reçu le trophée d'homme du match pour cette rencontre face à Aston Villa. N'ayant affiché aucun sourire, Dembélé a pris la traditionnelle photo avant de rapidement se débarrasser de ce trophée, visiblement agacé par la copie rendue par le PSG face aux Villans.