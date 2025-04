PSG : Le scandale arbitral que personne n’a vu venir !

Axel Cornic

Du côté de Birmingham on semble avoir un peu de mal à digérer l’élimination en quart de finale de la Ligue des Champions, face au Paris Saint-Germain. Au micro des médias espagnols, le directeur sportif d’Aston Villa a en effet poussé un coup de gueule assez inattendu, visant notamment Mr Jose Maria Sanchez Martinez, l’arbitre de la rencontre.

Les Parisiens se sont peut-être vus trop beaux. Après avoir réalisé un quart de finale aller quasiment parfait, avec deux buts d’avance, le PSG a bien failli tout gâcher au retour sur la pelouse de Villa Park. Les joueurs d’Aston Villa ont en effet presque inversé la tendance et échouent finalement à un tout petit but d’une prolongation qui aurait pu tout changer.

« Je ne dis pas qu’ils sont de mauvais arbitres, mais le spectacle a peut-être été gâché »

Une petite polémique assez surprenante a éclaté en marge de cette rencontre, puisque le directeur sportif d’Aston Villa a poussé un coup de gueule... contre l’arbitrage ! « Le rythme que les arbitres espagnols imposent à un match n'est pas bon, à cause des petites fautes qu'ils sifflent, qui à notre avis étaient déséquilibrées d'un côté, il y a eu trop d'interruptions. Ici, nous sommes habitués à quelque chose de différent. Je ne dis pas qu’ils sont de mauvais arbitres, mais le spectacle a peut-être été gâché » a expliqué Damian Vidagany, au micro de la Cadena COPE.

« Donnarumma a perdu du temps »

« Je suis allé demander au quatrième arbitre à propos du temps additionnel et son attitude était assez arrogante » a poursuivi le patron des Villans, glissant même un tacle à un joueur du PSG. « Donnarumma a perdu du temps et les trois minutes de temps additionnel m'ont semblé être une blague. Je ne les tiens pas responsables de l'élimination car nous avons eu le temps de marquer un autre but, mais cette décision n'est pas normale ».