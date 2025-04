«Le meilleur du monde» a signé au PSG !

Amadou Diawara

Arrivé au PSG lors de l'été 2021, Achraf Hakimi était initialement engagé jusqu'au 30 juin 2026. Pour ne pas voir son numéro 2 partir dans un avenir proche, le club de la capitale l'a prolongé au mois de février. Un choix judicieux, puisqu'Achraf Hakimi serait le meilleur latéral droit du monde. Du moins, c'est ce que pense Michah Richards, ancien pensionnaire de Manchester City et d'Aston Villa.

Etincelant sous les couleurs de l'Inter, Achraf Hakimi a tapé dans l'œil de la direction du PSG. A tel point que les hautes sphères parisiennes ont déboursé 70M€, bonus compris, pour s'attacher les services de l'international marocain. Une information révélé en exclusivité par le10sport.com.

PSG : Hakimi a prolongé en février

Lors de son arrivée au PSG, Achraf Hakimi a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2026. Désireux de voir son numéro 2 s'inscrire encore plus sur la durée à Paris, le club de la capitale lui a fait signer un nouveau contrat au mois de février. Alors qu'Achraf Hakimi a rempilé jusqu'en 2029, le PSG a sécurisé l'avenir du meilleur latéral droit du monde d'après Micah Richards, ancien pensionnaire de Manchester United et d'Aston Villa.

«Tu es mon numéro un des latéraux droits du monde»

« C'est impressionnant la manière dont tu performes actuellement. C'est du top niveau. Je pense que tu es dans le top 2 des meilleurs latéraux droits. C'est également ton sentiment ? », a demandé Micah Richards, présent sur le plateau de CBS Sports Golazo. « Merci pour ces mots. Je vous laisse juger de qui est le meilleur et de qui est dans le top 2. Mais j'essaie de faire mon travail, de profiter, de faire plaisir aux supporters. Je suis très content de ça. Mais dites moi votre top 2 (rires) », a répondu Achraf Hakimi. « J'aime Trent », a avoué l'ancien latéral droit anglais. « Ok, c'est un bon joueur. Si le PSG est armé pour remporter la Ligue des Champions ? Je pense qu'on a beaucoup plus de confiance. Depuis deux ans, on travaille et progresse énormément. On est sur le chemin pour être une grosse équipe. On va se battre pour tous les titres », a ajouté le numéro 2 du PSG. « Tu es le meilleur, tu es mon numéro un des latéraux droits du monde », a conclu Micah Richards.