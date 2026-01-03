De Zerbi «est fou», un joueur de l'OM balance !

Alexis Brunet

Dernièrement, Roberto De Zerbi avait regretté le fait que l’OM encaissait beaucoup de buts en fin de match et que la présence de Facundo Medina aurait pu éviter cela. Présent en conférence de presse ce vendredi, le défenseur central argentin a répondu à son entraîneur qui, selon lui, est un peu fou.

Dimanche, l’OM débute la seconde partie de sa saison avec la réception du FC Nantes. Les Marseillais doivent s’imposer pour rester dans les premières places et pour cela il ne faudra pas encaisser de buts, surtout en fin de match, ce qu’avait fortement regretté Roberto De Zerbi dernièrement.

« Le coach est plus fou que tout le monde ici » Lorsqu’il avait évoqué le fait que son équipe prenait trop de buts en fin de match, Roberto De Zerbi avait affirmé que si Facundo Medina était là, cela ne serait pas forcément arrivé. Présent en conférence de presse ce vendredi, le défenseur central de l’OM a répondu à son entraîneur. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Le coach est plus fou que tout le monde ici. A la fin des matchs, il y a la fatigue, le mental ça compte aussi. Si j'avais été là... on ne sait jamais. On peut toujours parler après, mais sur le moment c'est difficile. »