PSG : Un transfert à 20M€ annoncé à l’étranger !

Axel Cornic

Très peu utilisé lors de la première partie de saison, Milan Skriniar a dû quitter le Paris Saint-Germain pour trouver un plus grand temps de jeu. La solution est venue de Turquie, avec un prêt à Fenerbahçe qui est pour le moment un franc succès et qui pourrait bien lui permettre de trouver un nouveau club lors du prochain mercato estival.

Recruté pour devenir le nouveau patron de la défense aux côtés de Marquinhos, Milan Skriniar n’a pas du tout convaincu Luis Enrique. Un départ du PSG est rapidement devenu la seule option et José Mourinho l’a ainsi accueilli à Fenerbahçe, où il est rapidement devenu l’un de ses plus fidèles soldats. Mais il pourrait bien ne pas y rester longtemps...

Après la Turquie...

Car si du côté d’Istanbul on aimerait beaucoup le garder, le défenseur slovaque viserait plutôt un retour dans un top-club européen. Et c’est une bonne nouvelle pour le PSG, qui pourrait faire une belle plus-value avec un joueur qui est tout de même arrivé libre de l’Inter, au cours de l’été 2023 et qui est actuellement évalué à 15M€ par le site spécialisé Transfermarkt.

Place à la Premier League pour Skriniar ?

La solution pourrait venir d’Angleterre ! D’après les informations de CaughtOffside, Milan Skriniar intéresserait grandement Wolverhampton et son manager Vitor Pereira. Un possible deal autour des 17M£, soit près de 20M€ est évoqué, ce qui pourrait plaire au PSG. A noter toutefois que le Slovaque sera obligé de baisser son salaire, lui qui gagne actuellement près de 10M€ par an du côté de Paris.