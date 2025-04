Signature à l'OM : La demande inattendue !

La rédaction

Et si, après la prolongation de contrat signée par Luis Henrique en août 2024, l'OM venait à proposer un nouveau bail... à Geoffrey Kondogbia ? C'est la prolongation de contrat surprise réclamée par Roberto De Zerbi samedi soir après la large victoire marseillaise contre Montpellier (5-1). L'Olympique de Marseille doit-il apporter satisfaction à son coach concernant Kondogbia ? C'est notre sondage du jour !

A l'Olympique de Marseille, il est souvent question de l'avenir d'Adrien Rabiot ou de Roberto De Zerbi. Et pour cause, la participation du club phocéen à la prochaine édition de la Ligue des champions était remise en question en raison de cinq défaites concédées en sept matchs avant la réception de Montpellier à l'Orange Vélodrome samedi soir (5-1). Un succès qui permet à l'OM de récupérer la place de dauphin du PSG au classement de Ligue 1 et de garder espoir pour un avenir dans la plus belle des compétitions européennes.

De Zerbi demande un contrat flambant neuf pour Kondogbia !

Après la victoire de l'OM contre le club héraultais, lanterne rouge de Ligue 1, Roberto De Zerbi a fait part d'un souhait que personne n'avait vu venir à la presse. En effet, dans la foulée d'une nouvelle prestation pleine de Geoffrey Kondogbia en défense centrale, qui n'est initialement pas le sien, l'international centrafricain a été l'objet des louanges de son coach. Au point de réclamer une prolongation de son contrat courant jusqu'en juin 2027. « Kondogbia a fait une très belle saison, et il a fait des efforts alors qu’il n’a quasiment jamais joué à son poste, ce serait beau si le club pouvait le prolonger ».

Benatia tease la prolongation de Rongier

L'OM doit-il s'exécuter et offrir à Geoffrey Kondogbia le contrat réclamé par Roberto De Zerbi ? Il semble y avoir un autre dossier important à l'étude dans les bureaux des dirigeants du club marseillais. En février dernier, par le biais d'une interview pour L'Equipe, Medhi Benatia évoquait l'éventuelle signature d'un nouveau contrat pour un autre incontournable de l'effectif de De Zerbi : Valentin Rongier. « Valentin Rongier sera un sujet, prochainement. C’est un joueur que j’adore, dans l’équilibre d’équipe, le coach ne fait que répéter combien il est important, on va entamer rapidement des discussions avec lui et ses agents, c’est prévu. Et Roberto De Zerbi y tient aussi absolument ».

Pour rappel, l'engagement contractuel de Rongier expirera en juin 2026. Qui faut-il prolonger en priorité ?