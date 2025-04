OM : «La chair de poule», la belle déclaration de De Zerbi

Alexis Brunet

L’été dernier, Roberto De Zerbi signait à l’OM, un peu à la surprise générale. Le technicien italien était courtisé par plusieurs grandes formations européennes, mais il a finalement décidé de s’engager avec Marseille, notamment à cause de la chaude ambiance du Vélodrome. L’atmosphère qui règne dans l’enceinte phocéenne provoque d’ailleurs souvent la chair de poule à De Zerbi.

La saison prochaine, l’OM pourrait bien disputer la Ligue des champions. Si c’est le cas, le club phocéen devra cette réussite en grande partie à Roberto De Zerbi. L’Italien a pris en main Marseille l’été dernier et il réalise du bon travail avec une deuxième place actuellement en Ligue 1.

Le Vélodrome donne la chair de poule à De Zerbi

Si Roberto De Zerbi a choisi de rejoindre l’OM l’été dernier malgré l’intérêt de nombreux grands clubs, c’est notamment grâce à la passion du Vélodrome. Une passion qui provoque d’ailleurs la chair de poule au coach italien, comme ce dernier l’a révélé en conférence de presse. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « À chaque fois qu'on part en bus de la Commanderie et qu'on vient au Vélodrome, qu'on approche du stade, il y a toujours une émotion, j'ai toujours la chair de poule. C'est toujours une émotion incroyable. Et dans le vestiaire, on parle beaucoup de ça, car les joueurs aussi se sentent chanceux et fiers de jouer ici. »

« Jouer à Marseille est un sport très différent »

Selon Roberto De Zerbi, le Vélodrome peut d’ailleurs parfois étouffer les joueurs de l’OM, car la pression ici est très grande comparée à celle d’autres clubs de Ligue 1. « Ce n'est pas facile car il y a beaucoup de pression. Les équipes qui ont les mêmes objectifs que nous font un autre sport, parce que jouer à Marseille est un sport très différent par rapport à d'autres équipes. » Les Marseillais devront toutefois se servir du soutien du Vélodrome le 18 mai prochain, pour la dernière journée de championnat contre le Stade Rennais, qui pourrait bien être décisive.