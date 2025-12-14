PSG - Transfert annulé à la dernière minute : Il n'en revient pas !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il a été le taulier de la défense du PSG qu'il soit aux côtés d'Alex, de Marquinhos ou de Presnel Kimpembe. Thiago Silva s'en allait à l'été 2020 en tant qu'agent libre et contre son gré. Avant de filer à Chelsea, Leonardo le recontactait à la dernière minute pour éventuellement annuler son départ au vu de son niveau affiché pendant le Final 8 de la Ligue des champions. Une déception. Il raconte.

Capitaine emblématique du PSG avant de passer le flambeau à Marquinhos après le Final 8 de la Ligue des champions en août 2020, Thiago Silva a marqué une génération de supporters du Paris Saint-Germain avant d'être contraint de quitter la capitale parisienne pour la londonienne et Chelsea.

«Ça reste une déception pour moi» Plus de cinq ans après avoir vu la porte de sortie lui être montrée, Thiago Silva confirme ne toujours pas avoir compris ce qui s'est passé au niveau de sa rupture avec Leonardo, le directeur sportif de l'époque qui l'avait pourtant recruté 8 années plus tôt. « Non, toujours pas. Ça reste une déception pour moi. Quand il me convainc de signer au Milan, j'avais un pré-contrat avec une autre équipe pour laquelle j'aurais pu jouer tout de suite, sans attendre six mois comme ce fut le cas au Milan. On avait une relation de confiance. Alors, faire ce qu'il a fait derrière... Pendant la pandémie au printemps 2020, Leonardo m'appelle et m'informe que je ne ferai pas partie du projet pour la saison suivante ».