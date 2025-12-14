PSG - Transfert annulé à la dernière minute : Il n'en revient pas !

Il a été le taulier de la défense du PSG qu'il soit aux côtés d'Alex, de Marquinhos ou de Presnel Kimpembe. Thiago Silva s'en allait à l'été 2020 en tant qu'agent libre et contre son gré. Avant de filer à Chelsea, Leonardo le recontactait à la dernière minute pour éventuellement annuler son départ au vu de son niveau affiché pendant le Final 8 de la Ligue des champions. Une déception. Il raconte.
Capitaine emblématique du PSG avant de passer le flambeau à Marquinhos après le Final 8 de la Ligue des champions en août 2020, Thiago Silva a marqué une génération de supporters du Paris Saint-Germain avant d'être contraint de quitter la capitale parisienne pour la londonienne et Chelsea.
«Ça reste une déception pour moi»
Plus de cinq ans après avoir vu la porte de sortie lui être montrée, Thiago Silva confirme ne toujours pas avoir compris ce qui s'est passé au niveau de sa rupture avec Leonardo, le directeur sportif de l'époque qui l'avait pourtant recruté 8 années plus tôt. « Non, toujours pas. Ça reste une déception pour moi. Quand il me convainc de signer au Milan, j'avais un pré-contrat avec une autre équipe pour laquelle j'aurais pu jouer tout de suite, sans attendre six mois comme ce fut le cas au Milan. On avait une relation de confiance. Alors, faire ce qu'il a fait derrière... Pendant la pandémie au printemps 2020, Leonardo m'appelle et m'informe que je ne ferai pas partie du projet pour la saison suivante ».
«Leonardo me demande si j'ai signé ailleurs, peut-être pour me proposer de prolonger. Bizarre»
Après le Final 8, Leonardo revenait vers Thiago Silva, comme une fleur, afin de prendre des nouvelles de l'évolution de sa situation. Ce qui a surpris le Brésilien qui s'est dit déçu en interview avec L'Equipe et France Football.
« Je suis déçu mais j'accepte de jouer trois mois de plus (contrairement à Cavani) pour disputer le Final 8 de C1 en août. On bute en finale face au Bayern (0-1). Le lendemain, Leonardo me demande si j'ai signé ailleurs, peut-être pour me proposer de prolonger. Bizarre. Trois mois plus tôt, il ne comptait pas sur moi. C'est comme si tout ce que j'avais fait en huit ans avait moins de valeur que mes trois matches pendant le Final 8 ! Il me connaissait bien, et j'ai trouvé sa démarche encore plus décevante ».