Kylian Mbappé : Catastrophe avec le PSG, c’est confirmé !

Réclamant toujours 55M€ d’impayés au PSG depuis son départ à l’été 2024, Kylian Mbappé a subi une importante défaite juridique. Alors que le tribunal judiciaire de Paris a annulé la saisie de cette somme sur les comptes du club parisien, l’attaquant du Real Madrid et son clan ont vu leur appel être rejeté. Explications.

La bataille juridique opposant Kylian Mbappé et le PSG se poursuit. Si dans un premier temps, le Français avait provisoirement obtenu gain de cause en voyant trois comptes du club parisien être saisis (Mbappé réclame 55M€ de salaires et primes non versées), la joie de la star du Real Madrid aura été de courte durée.

Défaite juridique pour Mbappé face au PSG Car en mai dernier, ces saisies ont été annulées. Le juge de l’exécution des peines du Tribunal judiciaire de Paris avait alors ordonné « la mainlevée des saisies conservatoires », sur ces comptes du club. Une décision que n’a pas apprécié Mbappé, qui à l’aide de ses représentants, a fait appel. Mais comme l’a révélé RMC Sport ce vendredi, ce recours a été rejeté par la Cour d’Appel de Paris le 9 décembre.