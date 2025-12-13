Le PSG perd un joueur à la dernière minute !

Ce samedi soir (19h), le PSG se déplace sur la pelouse de Saint-Symphorien afin d’y affronter le FC Metz en Ligue 1. Luis Enrique ne pourra pas compter sur Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi, tous deux blessés et absents pour ce match. Cependant, un autre joueur ne pourra pas prendre part à ce match.
Le PSG souhaite enchaîner. Le club parisien, tenu en échec à Bilbao cette semaine en Ligue des Champions, reste néanmoins sur un très beau succès en championnat face au Stade Rennais. Paris est lancé pour son opération reconquête de la place de leader de Ligue 1, et cela passe par un bon résultat ce samedi soir face à Metz.
Quelques absents à Metz
Un déplacement piégeux pour le PSG, privé de certains éléments importants. En effet, Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi n’ont pas été convoqués en raison de leur blessure. Luis Enrique pourrait procéder à quelques changements au sein de son onze de départ, mais ne pourra pas aligner Senny Mayulu ce soir.
Mayulu forfait de dernière minute
Et pour cause, comme le révèle le Parisien, le joueur de 19 ans est forfait de dernière minute pour ce déplacement à Metz. Malade, le Titi né en 2006 va rester se soigner à l’hôtel et ne sera donc même pas sur le banc du PSG.