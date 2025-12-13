Le PSG perd un joueur à la dernière minute !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi soir (19h), le PSG se déplace sur la pelouse de Saint-Symphorien afin d’y affronter le FC Metz en Ligue 1. Luis Enrique ne pourra pas compter sur Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi, tous deux blessés et absents pour ce match. Cependant, un autre joueur ne pourra pas prendre part à ce match.

Le PSG souhaite enchaîner. Le club parisien, tenu en échec à Bilbao cette semaine en Ligue des Champions, reste néanmoins sur un très beau succès en championnat face au Stade Rennais. Paris est lancé pour son opération reconquête de la place de leader de Ligue 1, et cela passe par un bon résultat ce samedi soir face à Metz.

Quelques absents à Metz Un déplacement piégeux pour le PSG, privé de certains éléments importants. En effet, Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi n’ont pas été convoqués en raison de leur blessure. Luis Enrique pourrait procéder à quelques changements au sein de son onze de départ, mais ne pourra pas aligner Senny Mayulu ce soir.