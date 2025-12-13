«L'un des meilleurs du monde» au PSG, l’énorme coup est confirmé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La saison dernière, le PSG a enfin accompli son grand objectif de victoire finale en Ligue des champions. Le club de la capitale fournit depuis plus de dix ans des efforts pour y parvenir et c'est finalement sous la houlette de Luis Enrique que les Parisiens ont réussi à remporter la compétition la plus prestigieuse. Une méthode qui plaît beaucoup à Thiago Silva qui estime que c'est la bonne solution.

Depuis son arrivée en 2023, Luis Enrique a reçu pas mal de critiques mais il n'a pas hésité à prendre des initiatives et à suivre son projet. L'entraîneur espagnol a su imposer sa vision aux dirigeants du club qui ont fini par l'écouter. Le club a donc su trouver la bonne solution pour réussir à décrocher la Ligue des champions pour la première fois de son histoire.

Le PSG a trouvé la perle rare, Thiago Silva confirme En débarquant en 2012, Thiago Silva connaissait l'objectif du club. Mais pendant des années le PSG a enchaîné les déceptions et il fallait trouver une autre solution pour gagner. « Blanc et Tuchel ont été décisifs pour l'évolution du club, qui a compris qu'il fallait un commandant qui aime le beau jeu. Aujourd'hui, ils ont trouvé l'un des meilleurs du monde avec Luis Enrique, qui sait gérer un groupe et qui pratique un football merveilleux. Son idée de jeu est bien ancrée dans la tête de ses joueurs. Pour moi, chaque club devrait avoir une identité de jeu bien définie et un technicien qui corresponde à cette idée » déclare le Brésilien dans France Football.