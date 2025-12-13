Un nouvel entraîneur au PSG : Le successeur de Luis Enrique s’annonce !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Toujours pas retraité des terrains, Thiago Silva évolue encore à Fluminense à 41 ans. Le Brésilien a toutefois déjà prévu d'entraîner à l'avenir et il a parlé du PSG. Le défenseur central, qui a évolué en tant que capitaine du club de la capitale pendant des années, rêve de s'illustrer à nouveau sur les bancs du PSG.

Entre 2012 et 2020, Thiago Silva a disputé 315 matches au PSG, où il a même porté le brassard de capitaine. Le défenseur central possède une grande expérience qui pourrait faire de lui un entraîneur de renom par la suite. Dans quelques années, Thiago Silva se verrait même pourquoi pas entraîner le club de la capitale. Il faudra pour cela attendre le départ de Luis Enrique dans un premier temps.

Thiago Silva annonce son retour au PSG Durant sa carrière, Thiago Silva a connu de nombreux clubs, à commencer par le PSG mais aussi le Milan AC ou encore Chelsea. Autant de clubs que le Brésilien aimerait retrouver en tant qu'entraîneur. « Je pourrais entraîner une équipe de Ligue 1 ? Quand je serai entraîneur, je me suis fixé un objectif : entraîner toutes les équipes où j'ai évolué » révèle-t-il dans une interview pour France Football.