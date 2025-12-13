Mbappé - Neymar : C’était l’amour fou au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2017, le PSG frappait fort en faisant venir Neymar et Kylian Mbappé. En associant les deux cracks du football, le club de la capitale a braqué les projecteurs sur lui. Forcément, la relation entre le Brésilien et le Français a été scrutée de très près. Si cela s’est mal terminé entre Neymar et Mbappé, au début, au PSG, c’était le véritable amour.

Neymar et Kylian Mbappé auront donc joué ensemble au PSG pendant 6 saisons. De 2017 à 2023, le Brésilien et le Français se sont donc côtoyés au sein du club de la capitale. Une association qui a fait énormément parler, que ce soit en bien ou en mal. Si ça s’est mal fini entre Neymar et Mbappé, c’était tout le contraire au début de cette association…

« Leur relation était incroyable » Joueur du PSG au moment de l’arrivée de Neymar et de Kylian Mbappé, Thiago Silva se souvient bien de la relation entre les deux stars du club de la capitale. Dans un entretien accordé à France Football, le Brésilien a alors raconté : « C'était une très belle histoire. (…) Les deux sont arrivés cet été-là et leur relation était incroyable. Ils étaient connectés l'un à l'autre, faisaient partie de ceux qui s'amusaient le plus au quotidien ».