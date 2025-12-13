Mbappé - Neymar : C’était l’amour fou au PSG !

En 2017, le PSG frappait fort en faisant venir Neymar et Kylian Mbappé. En associant les deux cracks du football, le club de la capitale a braqué les projecteurs sur lui. Forcément, la relation entre le Brésilien et le Français a été scrutée de très près. Si cela s’est mal terminé entre Neymar et Mbappé, au début, au PSG, c’était le véritable amour.
Neymar et Kylian Mbappé auront donc joué ensemble au PSG pendant 6 saisons. De 2017 à 2023, le Brésilien et le Français se sont donc côtoyés au sein du club de la capitale. Une association qui a fait énormément parler, que ce soit en bien ou en mal. Si ça s’est mal fini entre Neymar et Mbappé, c’était tout le contraire au début de cette association…
« Leur relation était incroyable »
Joueur du PSG au moment de l’arrivée de Neymar et de Kylian Mbappé, Thiago Silva se souvient bien de la relation entre les deux stars du club de la capitale. Dans un entretien accordé à France Football, le Brésilien a alors raconté : « C'était une très belle histoire. (…) Les deux sont arrivés cet été-là et leur relation était incroyable. Ils étaient connectés l'un à l'autre, faisaient partie de ceux qui s'amusaient le plus au quotidien ».
« Même si Neymar signe, je veux venir aussi »
Thiago Silva a d’ailleurs révélé une discussion secrète qui témoigne bien de la bonne entente de Neymar et Kylian Mbappé à l’époque. « Je me souviens du Trophée des champions contre le Monaco de Kylian Mbappé au Maroc (victoire 2-1 du PSG, le 29 juillet 2017, à Tanger). À la fin du match, Mbappé voulait échanger avec moi. Il m'a dit : « Même si Neymar signe, je veux venir aussi et faire partie de cette équipe. Si tu peux en parler au président » », a fait savoir l’ancien du PSG.