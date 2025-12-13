Guerre avec le PSG : C'est la catastrophe pour Kylian Mbappé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant d’abord obtenu la saisie à titre conservatoire de 55M€ dans les comptes du PSG, Kylian Mbappé a vu le tribunal judiciaire de Paris annuler cette dernière en mai dernier. Alors que la star du Real Madrid avait fait appel de cette décision, la Cour d’Appel a de nouveau rejeté ce recours. Un gros coup dur dans cette affaire pour le Français.

Le PSG et Kylian Mbappé toujours en guerre. Pour rappel, l’attaquant de 26 ans réclame toujours 55M€ de divers impayés au club parisien, qui rétorque devant la justice que le Français s’était engagé à renoncer à ces salaires non versés. Si dans un premier temps, la justice avait décidé de saisir cette somme directement sur les comptes du PSG, cette décision a été annulé.

Une défaite pour Mbappé... En effet, en mai dernier, le PSG avait obtenu gain de cause, la justice ayant finalement ordonné la mainlevée des saisies conservatoires temporaires sur trois comptes différents du club parisien. Une décision qui n’avait forcément pas plu à Kylian Mbappé et son clan, qui ont décidé de faire appel. Mais comme l’indique RMC Sport, ce mardi 9 décembre, la Cour d’Appel de Paris a rejeté le recours du footballeur français.