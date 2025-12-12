Barcola en danger, la menace qui plane au PSG !

Depuis le début de la saison, le PSG n’a pas été épargné par les blessures, notamment dans le secteur offensif. Ça a alors profité à Bradley Barcola, qui a pu accumuler les minutes de jeu. Mais voilà que malgré la confiance de Luis Enrique, l’international français a énormément déçu. Et prochainement, cela pourrait coûter cher à Barcola. Explications.
Ousmane Dembélé, Désiré Doué… L’attaque du PSG a compté ses absents au cours des dernières semaines. Luis Enrique avait ainsi perdu du lourd avec ces blessures, mais il restait encore notamment Bradley Barcola. Forcément, dans ce contexte, le Parisien était très attendu, mais il ne s’est pour le moment pas montré à la hauteur. Cela devrait alors avoir certaines conséquences pour Barcola.
Barcola bientôt sur le banc ?
Du côté du PSG, les blessés reviennent. En effet, Ousmane Dembélé et Désiré Doué retrouvent des minutes et à terme, ils devraient reprendre leur place dans le 11 de Luis Enrique. Au grand dam de Bradley Barcola ? Comme l’explique Le Parisien, le Français devrait logiquement voir son temps de jeu se réduire avec les retours de blessure. Barcola devrait même retrouver le banc de touche, n’ayant pas réussi à bouleverser l’ordre établi dans l’attaque du PSG.
« Il peut s’inspirer du cas d’Ousmane Dembélé »
Pour Bradley Barcola, la solution afin d’inverser la tendance serait de complètement changer et régler ainsi les problèmes qui lui font défaut. A ce propos, Alain Giresse a conseillé au joueur du PSG : « Je pense qu’il peut s’inspirer du cas d’Ousmane Dembélé la saison passée et qu’il doit rectifier le tir dans la finalisation de ses actions. Il doit être plus relâché, avoir plus de souplesse dans ses gestes. Il doit prendre conscience de ses axes d’amélioration et travailler cela au quotidien pour avoir cette confiance nécessaire et montrer des gestes qui sont plus naturels ».