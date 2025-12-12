Barcola en danger, la menace qui plane au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis le début de la saison, le PSG n’a pas été épargné par les blessures, notamment dans le secteur offensif. Ça a alors profité à Bradley Barcola, qui a pu accumuler les minutes de jeu. Mais voilà que malgré la confiance de Luis Enrique, l’international français a énormément déçu. Et prochainement, cela pourrait coûter cher à Barcola. Explications.

Ousmane Dembélé, Désiré Doué… L’attaque du PSG a compté ses absents au cours des dernières semaines. Luis Enrique avait ainsi perdu du lourd avec ces blessures, mais il restait encore notamment Bradley Barcola. Forcément, dans ce contexte, le Parisien était très attendu, mais il ne s’est pour le moment pas montré à la hauteur. Cela devrait alors avoir certaines conséquences pour Barcola.

Barcola bientôt sur le banc ? Du côté du PSG, les blessés reviennent. En effet, Ousmane Dembélé et Désiré Doué retrouvent des minutes et à terme, ils devraient reprendre leur place dans le 11 de Luis Enrique. Au grand dam de Bradley Barcola ? Comme l’explique Le Parisien, le Français devrait logiquement voir son temps de jeu se réduire avec les retours de blessure. Barcola devrait même retrouver le banc de touche, n’ayant pas réussi à bouleverser l’ordre établi dans l’attaque du PSG.