Hakimi remplacé : C'est validé au PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une saison dernière éblouissante, Achraf Hakimi était reparti sur les mêmes bases jusqu'à sa grosse entorse à la cheville subie contre le Bayern Munich. Absent depuis un mois, l'international marocain a malgré tout était convoqué à la CAN par Walid Regragui, ce qui confirme que le Ballon d'Or Africain ne reportera pas la maillot du PSG avant la fin du mois de janvier.

Zaïre-Emery impressionne Une situation problématique d'autant plus que le PSG avait fait le choix de ne pas recruter de latéral droit de métier pour assurer le rôle de doublure d'Achraf Hakimi. Mais cette décision de Luis Enrique trouve une explication dans le fait que le coach espagnol compte sur Warren Zaïre-Emery. En grande forme, l'international français a encore une fois livré une prestation solide contre l'Athletic Club mercredi soir. Et pourtant, il devait gérer Nico Williams qu'il a parfaitement muselé. Des prestations qui tendent à confirmer que Zaïre-Emery peut s'imposer comme un latéral droit de haut niveau.