PSG : Le départ d'Achraf Hakimi est officiel !

A 10 jours de son entrée en lice à la CAN, le Maroc a dévoilé sa liste de joueurs retenus pour disputer sa compétition à domicile. Comme attendu, Achraf Hakimi est bien présent malgré sa blessure à la cheville. Le joueur du PSG va donc bien quitter Paris dans les prochains jours.

C'est un moment très important pour le Maroc. Les Lions de l'Atlas organisent effectivement la CAN qui se déroulera du 21 décembre au 18 janvier. Un rendez-vous crucial pour les Marocains qui rêvent de de remporter la compétition à domicile. Et à 10 jours du match d'ouverture contre les Comores, Walid Regragui a dévoilé sa liste.

Hakimi s'envole pour le Maroc Une liste sur laquelle on retrouve notamment Achraf Hakimi. En temps normal, la présence du Ballon d'Or Africain n'aurait absolument pas été un évènement, mais le joueur du PSG est blessé à la cheville, et s'il devrait bien revenir pendant la compétition, impossible à dire à partir de quel moment il pourra débuter la CAN.