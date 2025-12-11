PSG : Le départ d'Achraf Hakimi est officiel !

A 10 jours de son entrée en lice à la CAN, le Maroc a dévoilé sa liste de joueurs retenus pour disputer sa compétition à domicile. Comme attendu, Achraf Hakimi est bien présent malgré sa blessure à la cheville. Le joueur du PSG va donc bien quitter Paris dans les prochains jours.
C'est un moment très important pour le Maroc. Les Lions de l'Atlas organisent effectivement la CAN qui se déroulera du 21 décembre au 18 janvier. Un rendez-vous crucial pour les Marocains qui rêvent de de remporter la compétition à domicile. Et à 10 jours du match d'ouverture contre les Comores, Walid Regragui a dévoilé sa liste.
Hakimi s'envole pour le Maroc
Une liste sur laquelle on retrouve notamment Achraf Hakimi. En temps normal, la présence du Ballon d'Or Africain n'aurait absolument pas été un évènement, mais le joueur du PSG est blessé à la cheville, et s'il devrait bien revenir pendant la compétition, impossible à dire à partir de quel moment il pourra débuter la CAN.
Regragui l'avait déjà annoncé
Mais seulement quelques jours après la blessure d'Achraf Hakimi contre le Bayern Munich, Walid Regragui tuait déjà le suspens en confirmant qu'il convoquerait le joueur du PSG quoiqu'il arrive. « Je vais être clair sur ma communication, on fera tout pour que Achraf Hakimi soit apte à 100% face aux Comores (en match d’ouverture le 21 décembre, ndlr). Et même s’il ne peut pas, il sera là. Bien sûr qu’il sera présent c’est notre meilleur joueur et le leader », promettait le sélectionneur du Maroc.