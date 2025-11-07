PSG : Un accord secret est révélé, le départ d'Hakimi confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que sa participation à la CAN reste incertaine après sa blessure à la cheville contre le Bayern Munich, Achraf Hakimi devrait toutefois faire partie de la liste du Maroc pour la compétition à domicile comme l'a expliqué le sélectionneur Walid Regragui. Ce dernier évoque d'ailleurs les excellentes relations avec le PSG pour justifier son annonce.

Victime « d’une entorse sévère de la cheville gauche » après le tacle de Luis Diaz contre le Bayern Munich, Achraf Hakimi sera absent plusieurs semaines. Mais cela n'empêche pas Walid Regragui, sélectionneur du Maroc, d'affirmer que le joueur du PSG sera présent à la CAN. Il faut dire que l'entente est parfaite entre les deux staffs.

Regragui confirme qu'Hakimi sera à la CAN « Je vais être clair sur ma communication, on fera tout pour que Achraf Hakimi soit apte à 100% face aux Comores (en match d’ouverture le 21 décembre, ndlr). Et même s’il ne peut pas, il sera là. Bien sûr qu’il sera présent c’est notre meilleur joueur et le leader », lance-t-il à l'occasion de son passage en conférence de presse.