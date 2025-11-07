PSG : Un accord secret est révélé, le départ d'Hakimi confirmé !

Alors que sa participation à la CAN reste incertaine après sa blessure à la cheville contre le Bayern Munich, Achraf Hakimi devrait toutefois faire partie de la liste du Maroc pour la compétition à domicile comme l'a expliqué le sélectionneur Walid Regragui. Ce dernier évoque d'ailleurs les excellentes relations avec le PSG pour justifier son annonce.
Victime « d’une entorse sévère de la cheville gauche » après le tacle de Luis Diaz contre le Bayern Munich, Achraf Hakimi sera absent plusieurs semaines. Mais cela n'empêche pas Walid Regragui, sélectionneur du Maroc, d'affirmer que le joueur du PSG sera présent à la CAN. Il faut dire que l'entente est parfaite entre les deux staffs.
Regragui confirme qu'Hakimi sera à la CAN
« Je vais être clair sur ma communication, on fera tout pour que Achraf Hakimi soit apte à 100% face aux Comores (en match d’ouverture le 21 décembre, ndlr). Et même s’il ne peut pas, il sera là. Bien sûr qu’il sera présent c’est notre meilleur joueur et le leader », lance-t-il à l'occasion de son passage en conférence de presse.
L'accord pour les JO répété ?
Cependant, le PSG aura probablement son mot à dire puisque si Achraf Hakimi n'est pas à 100%, le club parisien n'aura probablement pas envie que le Maroc l'utilise durant la CAN. Néanmoins, Walid Regragui est confiant, rappelant notamment l'accord entre la Fédération marocaine et le PSG pour qu'Achraf Hakimi dispute le Jeux Olympiques : « On a de bonnes relations avec le PSG. On a trouvé un accord pour les Jeux Olympiques, on l’a fait souffler… Il est sous contrat avec le PSG et ils le gèrent bien ».