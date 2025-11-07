PSG : Il dit stop, la grande décision de Dembélé !

Amadou Diawara

Ousmane Dembélé traverse une période très compliquée depuis le début de la saison. Si le numéro 10 du PSG a soulevé le Ballon d'Or 2025, il n'est pas épargné par les pépins physiques ces derniers mois. Alors qu'il enchaine les blessures, Ousmane Dembélé ne compte pas chambouler son programme avec ses préparateurs pour autant.

Auteur d'une saison époustouflante en 2024-2025, Ousmane Dembélé a été logiquement récompensé. En effet, l'attaquant de 28 ans a été sacré Ballon d'Or au théâtre du Châtelet de Paris, et ce, le 22 septembre. Une soirée qui a illuminé ses derniers mois difficiles.

PSG : Dembélé n'est pas épargné par les pépins physiques Depuis le début de cet exercice 2025-2026, Ousmane Dembélé est à la peine. En effet, le numéro 10 du PSG enchaine les blessures depuis quelques mois. Handicapé par ses ischio-jambiers dans un premier temps, Ousmane Dembélé souffre désormais d'une lésion au mollet gauche, et ce, depuis mardi soir. Malgré tout, l'international français ne compte pas remettre en cause tout ce qu'il a mis en place avec son équipe personnelle.