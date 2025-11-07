PSG : Le verdict tombe pour Ousmane Dembélé !

Lors du choc entre le PSG et le Bayern, Ousmane Dembélé s'est blessé une nouvelle fois. En effet, le numéro 10 de Luis Enrique a été victime d'une lésion au mollet gauche. Forfait pour le rassemblement de l'équipe de France, Ousmane Dembélé pourrait signer son retour à la fin du mois de novembre.
Ce mardi soir, Ousmane Dembélé a été titularisé face au Bayern. Malgré ses douleurs aux ischio-jambiers, Luis Enrique a décidé d'aligner son numéro 10 d'entrée lors de la quatrième journée de la saison régulière en Ligue des Champions. Toutefois, Ousmane Dembélé a dû quitter la pelouse du Parc des Princes dès la 25ème minute de jeu.
PSG : Dembélé souffre d'une lésion au mollet gauche
Victime d'une nouvelle blessure face au Bayern, Ousmane Dembélé a dû quitter le terrain prématurément. Mais il ne s'agit pas d'une rechute au niveau de l'ischio-jambier pour l'international français. Comme l'a communiqué le PSG, Ousmane Dembélé souffre d'une lésion au mollet gauche.
PSG : Dembélé sera de retour à la fin du mois de novembre ?
D'après Le Parisien, Ousmane Dembélé pourrait être éloigné des terrains jusqu'à la fin du mois de novembre. Logiquement, le numéro 10 du PSG n'a pas été convoqué par son sélectionneur Didier Deschamps. L'équipe de France ayant rendez-vous avec l'Ukraine (13 novembre), puis l'Azerbaïdjan (16 novembre) en éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026.