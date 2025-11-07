PSG : Le verdict tombe pour Ousmane Dembélé !

Amadou Diawara

Lors du choc entre le PSG et le Bayern, Ousmane Dembélé s'est blessé une nouvelle fois. En effet, le numéro 10 de Luis Enrique a été victime d'une lésion au mollet gauche. Forfait pour le rassemblement de l'équipe de France, Ousmane Dembélé pourrait signer son retour à la fin du mois de novembre.

Ce mardi soir, Ousmane Dembélé a été titularisé face au Bayern. Malgré ses douleurs aux ischio-jambiers, Luis Enrique a décidé d'aligner son numéro 10 d'entrée lors de la quatrième journée de la saison régulière en Ligue des Champions. Toutefois, Ousmane Dembélé a dû quitter la pelouse du Parc des Princes dès la 25ème minute de jeu.

PSG : Dembélé souffre d'une lésion au mollet gauche Victime d'une nouvelle blessure face au Bayern, Ousmane Dembélé a dû quitter le terrain prématurément. Mais il ne s'agit pas d'une rechute au niveau de l'ischio-jambier pour l'international français. Comme l'a communiqué le PSG, Ousmane Dembélé souffre d'une lésion au mollet gauche.