Le clan Mbappé appelle un crack du PSG, c’est signé !

Du côté du PSG, l’ombre de Kylian Mbappé et de son entourage plane encore et toujours. Dernièrement, on a ainsi appris qu’Ibrahim Mbaye, jeune phénomène du club de la capitale, avait décidé d’être représenté par… Fayza Lamari, mère du désormais attaquant du Real Madrid. Mais comment cette union a-t-elle vu le jour ? Des éléments de réponse ont été apportées.

Voilà un changement d’agent qui n’est pas passé inaperçu ! Alors que le PSG négocie actuellement pour la prolongation de contrat d’Ibrahim Mbaye, le clan Mbappé serait désormais impliqué dans ce dossier. En effet, le jeune attaquant du PSG a décidé de s’entourer de Fayza Lamari, mère de la star du Real Madrid. De quoi forcément faire beaucoup parler quand on connait les relations entre le club de la capitale et le clan Mbappé.

« Il y a eu un contact entre Fayza Lamari et les parents de Mbaye » Au micro de 100% PSG, Marc Mechenoua en a d’ailleurs dit plus sur la naissance de cette collaboration entre Ibrahim Mbaye et le clan Mbappé. Ainsi, le journaliste a expliqué : « Ce qu’il s’est passé c’est que Mbaye était en discussions avec plusieurs agences, notamment celle de Senny Mayulu. Et puis, je ne sais pas exactement le déroulé, mais il y a eu un contact entre Fayza Lamari et les parents de Mbaye et ils ont décidé que c’est celle qui accompagnerait, conseillerait la famille ».