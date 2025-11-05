PSG - Départ d'Hakimi : La grande annonce de son agent !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Achraf Hakimi est le taulier de la sélection marocaine. Le défenseur du PSG est le capitaine des Lions de l'Atlas qu'il entend mener très loin pendant la Coupe d'Afrique des nations au pays cet hiver. Cependant, une blessure à la cheville va grandement tronquer sa préparation. Mais pas de quoi tirer la sonnette d'alarme pour son agent Alejandro Camano.

Les cœurs des supporters de la sélection marocaine se sont arrêtés mardi soir peu avant la mi-temps du choc entre le PSG et le Bayern Munich de cette 4ème journée de saison régulière de Ligue des champions (1-2). En raison d'un tacle très appuyé de Luis Diaz qui a tout emmené sur son passage y compris la cheville gauche d'Achraf Hakimi, le défenseur du PSG et capitaine de l'équipe du Maroc a contracté une « entorse sévère » comme révélé par le communiqué du Paris Saint-Germain ce mercredi.

«Les chutes font partie du chemin, le retour fait la différence» Sur ses réseaux sociaux, Achraf Hakimi a pris la parole ces dernières minutes après avoir subi cette terrible blessure lors de cette soirée noire pour le PSG : une défaite face au Bayern Munich ainsi que des blessures pour Hakimi, Ousmane Dembélé et Nuno Mendes. « Les chutes font partie du chemin, le retour fait la différence ».