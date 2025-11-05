Une star du PSG à l'étranger : Le départ annoncé sur les réseaux sociaux !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Paris Saint-Germain, l'heure est à la panique. Outre Ousmane Dembélé et Nuno Mendes, Achraf Hakimi s'est lui aussi blessé pendant la défaite concédée à Paris face au Bayern Munich en Ligue des champions mardi (1-2). Ils seront tous indisponibles pendant plusieurs semaines. Pour Hakimi, c'est une double peine avec l'arrivée de la Coupe d'Afrique des nations, mais une grande nouvelle est tombée à ce sujet.

Coup d'arrêt pour Achraf Hakimi. Mardi soir, alors que le PSG était mené par le Bayern Munich sur le score de 2 buts à 0 en raison d'un doublé de Luis Diaz, ce dernier taclait violemment le latéral droit du PSG par derrière. Résultat : carton jaune qui s'est transformé en rouge après intervention de la VAR et lourde blessure pour le Marocain.

Une «entorse sévère» pour Hakimi à un mois et demi de la CAN... Ce mercredi, par l'intermédiaire de son communiqué médical, le PSG a annoncé la blessure d'Achraf Hakimi : une entorse « sévère » de la cheville gauche engendrant une indisponibilité de plusieurs semaines. Il est question de six à huit semaines complètes comme cela a été stipulé par certains médias comme RMC Sport et L'Equipe.