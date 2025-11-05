Une star du PSG à l'étranger : Le départ annoncé sur les réseaux sociaux !

Au Paris Saint-Germain, l'heure est à la panique. Outre Ousmane Dembélé et Nuno Mendes, Achraf Hakimi s'est lui aussi blessé pendant la défaite concédée à Paris face au Bayern Munich en Ligue des champions mardi (1-2). Ils seront tous indisponibles pendant plusieurs semaines. Pour Hakimi, c'est une double peine avec l'arrivée de la Coupe d'Afrique des nations, mais une grande nouvelle est tombée à ce sujet.
Coup d'arrêt pour Achraf Hakimi. Mardi soir, alors que le PSG était mené par le Bayern Munich sur le score de 2 buts à 0 en raison d'un doublé de Luis Diaz, ce dernier taclait violemment le latéral droit du PSG par derrière. Résultat : carton jaune qui s'est transformé en rouge après intervention de la VAR et lourde blessure pour le Marocain.
Une «entorse sévère» pour Hakimi à un mois et demi de la CAN...
Ce mercredi, par l'intermédiaire de son communiqué médical, le PSG a annoncé la blessure d'Achraf Hakimi : une entorse « sévère » de la cheville gauche engendrant une indisponibilité de plusieurs semaines. Il est question de six à huit semaines complètes comme cela a été stipulé par certains médias comme RMC Sport et L'Equipe.
«Il sera dans le groupe même sil ne peut jouer que sur la fin»
Journaliste pour L'Equipe, Hervé Penot a publié un post sur X concernant la situation d'Achraf Hakimi, star de la sélection marocaine, à un peu plus d'un mois du lancement de la Coupe d'Afrique des nations au Maroc le 21 décembre. « Tout un pays va prier… sa chance ? Il sera dans le groupe même sil ne peut jouer que sur la fin. Et la CAN se termine le 18 janvier… Encore un espoir pour la CAN ? Entorse sévère pour Achraf Hakimi, qui sera absent au moins six semaines ».