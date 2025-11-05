Hakimi : Le pire imaginé par le PSG !

Pierrick Levallet

Un vent de panique a touché le PSG ce mardi soir contre le Bayern Munich. Le club de la capitale a en effet perdu Achraf Hakimi sur blessure. Touché à la cheville après un tacle dangereux de Luis Diaz, sanctionné d’un carton rouge après intervention de la VAR, le latéral droit marocain a quitté ses partenaires en larmes.

Blessure grave écartée pour Achraf Hakimi Comme le rapporte AS, le PSG craignait alors le pire pour Achraf Hakimi. Le défenseur de 27 ans a donc passé un premier examen mardi soir, et ce dernier a écarté toute blessure grave. Les Rouge-et-Bleu sont alors sortis soulagés, même si le constat reste amer pour le capitaine des Lions de l’Atlas.