PSG - Hakimi : Nouvelle polémique désamorcée !

Au lendemain du succès du Bayern Munich sur la pelouse du PSG, Luis Diaz n’échappe pas aux critiques pour son tacle violent sur Achraf Hakimi, blessé à la cheville gauche. Dayot Upamecano, aussi, est ciblé sur les réseaux sociaux pour sa réaction après la blessure du Marocain, sous-entendant une simulation de sa part. Sur Instagram, le Français a pris la parole.

C’est avec des larmes qu’Achraf Hakimi a quitté la pelouse du Parc des Princes mardi soir. Victime d’un violent tacle de Luis Diaz, le latéral droit du PSG a été contraint de sortir peu avant la mi-temps du match contre le Bayern Munich, touché à la cheville gauche. L’attaquant bavarois a quant à lui était exclu après consultation du VAR, de quoi susciter la colère de la formation allemande sur le moment.

« Ne cherchez pas la polémique là où il n’y en a pas » Dayot Upamecano fait partie de ceux qui n’ont pas compris le carton rouge donné à Luis Diaz, allant jusqu’à mimer des pleurs devant l’arbitre, insinuant qu’Achraf Hakimi en rajoutait. Sur Instagram, l’international français s’est expliqué : « Ne cherchez pas la polémique là où il n’y en a pas. Désolé pour ta blessure. Bon rétablissement».