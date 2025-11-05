«Un monde qui s’écroule» : La catastrophe redoutée en direct pour Hakimi et le PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Victime d’un violent tacle de Luis Diaz, Achraf Hakimi, blessé à la cheville gauche mardi soir, devrait a priori s’absenter plusieurs semaines. Un gros coup dur pour le PSG et son joueur, à quelques semaines du début de la CAN. Pour le journaliste Hervé Penot, ces larmes s’expliquent justement par la crainte de manquer l’événement au Maroc.

C’est en béquilles qu’Achraf Hakimi a quitté le Parc des Princes mercredi soir. Un peu plus tôt face au Bayern Munich, le latéral gauche du PSG est sorti en pleurs du terrain, victime d’un tacle très rugueux de Luis Diaz. On ne connaît pas encore la durée d’indisponibilité du Marocain, touché à la cheville gauche, à quelques semaines de la CAN (21 décembre 2025 – 18 janvier 2026) qui aura lieu dans son pays. Pour le journaliste Hervé Penot, les larmes du joueur sont justement justifiées par cet événement qui lui tient à cœur.

« Il se dit ‘peut-être qu’un rêve s’écroule’ » « Je suis persuadé qu’à ce moment-là, il se dit ‘peut-être qu’un rêve s’écroule’. Vous ne vous rendez pas compte ce que c’est pour Achraf Hakimi de disputer la CAN à domicile. C’est un capitaine, là-bas c’est un héros national. Quand vous allez là-bas, le seul joueur qui apparaît sur des pubs, c’est Achraf Hakimi. C’est une idole, faut vraiment s’en rendre compte », a confié le journaliste, dans l’Équipe du Soir.