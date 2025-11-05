Le PSG perd Barcola, la nouvelle annonce inquiétante !

Battu pour la première fois de la saison en Ligue des champions par le Bayern Munich (1-2) à domicile mardi soir, le PSG a en plus perdu Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi sur blessure. Ce n’est pas encore le cas en ce qui concerne Bradley Barcola, mais ce dernier a avoué qu’il était très fatigué en deuxième période et que l’enchaînement des rencontres commençait à se faire sentir.
Déjà plombé par de nombreuses blessures depuis le début de la saison, le PSG avait un groupe quasiment au complet mardi pour la réception du Bayern Munich (1-2), mis à part l’absence de Désiré Doué. C’était avant qu’Ousmane Dembélé, touché au mollet, soit contraint de quitter ses partenaires à la 25e minute et que les Parisiens perdent ensuite Achraf Hakimi.
L’annonce inquiétante de Barcola sur son état physique
Victime d’un tacle par-derrière de Luis Diaz, l’international marocain est sorti en pleure et il faudra attendre les résultats de ses examens médicaux, mais les images de sa blessure à la cheville ont de quoi inquiéter. Des coups durs auxquels pourrait s’ajouter Bradley Barcola si les choses continuent ainsi.
« En deuxième, j’étais très très très fatigué »
Car en zone mixte après la rencontre, l’ailier du PSG a avoué que commençait à ressentir physiquement l’enchaînement des matchs : « J’étais bien en première période. En deuxième, j’étais très très très fatigué. J’ai essayé de donner le max. L’enchaînement des matches fait mal, je commence à le ressentir. Ça commence à tirer. »