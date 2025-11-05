Le PSG perd Barcola, la nouvelle annonce inquiétante !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Battu pour la première fois de la saison en Ligue des champions par le Bayern Munich (1-2) à domicile mardi soir, le PSG a en plus perdu Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi sur blessure. Ce n’est pas encore le cas en ce qui concerne Bradley Barcola, mais ce dernier a avoué qu’il était très fatigué en deuxième période et que l’enchaînement des rencontres commençait à se faire sentir.

Déjà plombé par de nombreuses blessures depuis le début de la saison, le PSG avait un groupe quasiment au complet mardi pour la réception du Bayern Munich (1-2), mis à part l’absence de Désiré Doué. C’était avant qu’Ousmane Dembélé, touché au mollet, soit contraint de quitter ses partenaires à la 25e minute et que les Parisiens perdent ensuite Achraf Hakimi.

L’annonce inquiétante de Barcola sur son état physique Victime d’un tacle par-derrière de Luis Diaz, l’international marocain est sorti en pleure et il faudra attendre les résultats de ses examens médicaux, mais les images de sa blessure à la cheville ont de quoi inquiéter. Des coups durs auxquels pourrait s’ajouter Bradley Barcola si les choses continuent ainsi.