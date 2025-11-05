Transferts - PSG : Grosse annonce en direct sur Hakimi !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Il a longtemps été question du recrutement d'une doublure pour venir épauler Achraf Hakimi cet été au PSG, mais les dirigeants du club de la capitale ont refusé cette option en comptant plus sur la polyvalence de ses joueurs déjà présents. Et Daniel Riolo, en direct sur RMC mardi soir, confirme la version du PSG en affirmant avec force qu'aucun latéral ne serait venu au PSG pour récupérer les miettes de temps de jeu laissées par Hakimi.

Sorti sur blessure mardi soir lors du choc entre le PSG et le Bayern Munich en Ligue des Champions (défaite 1-2), Achraf Hakimi devrait être éloigné des terrains pour plusieurs semaines si l'on en croit les premières estimations. Un coup dur pour Luis Enrique qui avait décidé de ne pas recruter de doublure durant le mercato estival pour concurrencer le latéral droit marocain, et Daniel Riolo a évoqué cette décision forte du PSG mardi soir en direct dans l'After Foot sur RMC Sport après le match.

« Le mercato n’aurait pas pu réparer... » Selon l'éditorialiste, c'est surtout la Coupe du Monde des clubs disputée en plein état qui provoque toutes ces blessures à répétition cette saison au PSG : « Le Mondial des Clubs est une espère de verrue avec laquelle il va falloir vivre. Le mercato n’aurait pas pu réparer cette verrue à mon sens. Doubler certains postes, pour moi, ça n’existe pas », constate Riolo, qui affirme que le PSG a bien fait de ne pas recruter de doublure pour Achraf Hakimi durant le mercato.