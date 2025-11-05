Transferts : Le coup de foudre qui va dégoûter le PSG ?

Plutôt discret sur le mercato cet été, le PSG se tiendrait à l’affût de la moindre bonne opportunité sur le marché des transferts. Les Rouge-et-Bleu garderaient notamment un œil sur la situation de Dayot Upamecano, en fin de contrat en juin prochain avec le Bayern Munich. La relation du défenseur français avec Vincent Kompany pourrait toutefois le pousser à prolonger.
Cet été, le PSG ne s’est pas vraiment montré très actif sur le mercato. Le club de la capitale ne s’est contenté que des arrivées de Lucas Chevalier, Illia Zabarnyi et Renato Marin. Depuis, les Rouge-et-Bleu se tiendraient à l’affût de la moindre bonne opportunité sur le marché des transferts. Dans cette optique, la formation parisienne garderait un œil sur la situation de Dayot Upamecano.
Le PSG s'intéresse à Upamecano
Le contrat de l’international français expire en juin prochain au Bayern Munich. Le PSG verrait donc d’un bon œil une arrivée libre du défenseur de 27 ans lors de l’été 2026 pour renforcer son secteur défensif. Le club bavarois s’activerait toutefois pour prolonger le bail de l’ancien du RB Leipzig.
Sa relation avec Kompany le pousse à prolonger au Bayern Munich ?
D’après les informations d’AS, la bonne relation entre Vincent Kompany et Dayot Upamecano pourrait d’ailleurs pousser le Français à étendre son engagement au Bayern Munich. Le joueur de 27 ans reste également très attaché au club. Ces éléments feraient pencher la balance en faveur d’une prolongation. Le PSG est sur le point de voir le dossier lui filer entre les doigts.