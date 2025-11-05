Transferts : Le coup de foudre qui va dégoûter le PSG ?

Pierrick Levallet

Plutôt discret sur le mercato cet été, le PSG se tiendrait à l’affût de la moindre bonne opportunité sur le marché des transferts. Les Rouge-et-Bleu garderaient notamment un œil sur la situation de Dayot Upamecano, en fin de contrat en juin prochain avec le Bayern Munich. La relation du défenseur français avec Vincent Kompany pourrait toutefois le pousser à prolonger.

Cet été, le PSG ne s’est pas vraiment montré très actif sur le mercato. Le club de la capitale ne s’est contenté que des arrivées de Lucas Chevalier, Illia Zabarnyi et Renato Marin. Depuis, les Rouge-et-Bleu se tiendraient à l’affût de la moindre bonne opportunité sur le marché des transferts. Dans cette optique, la formation parisienne garderait un œil sur la situation de Dayot Upamecano.

Le PSG s'intéresse à Upamecano Le contrat de l’international français expire en juin prochain au Bayern Munich. Le PSG verrait donc d’un bon œil une arrivée libre du défenseur de 27 ans lors de l’été 2026 pour renforcer son secteur défensif. Le club bavarois s’activerait toutefois pour prolonger le bail de l’ancien du RB Leipzig.