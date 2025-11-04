Incroyable, deux stars du PSG tendent un piège face aux caméras ?

Pierrick Levallet

Contre toute-attente, Ousmane Dembélé a été aligné comme titulaire contre le Bayern Munich ce mardi soir. La décision de Luis Enrique a de quoi surprendre. Après la victoire du PSG contre l’OGC Nice ce week-end (1-0), le Ballon d’Or 2025 avait confié à Achraf Hakimi dans des images captées par les caméras qu’il ressentait une grosse douleur aux ischio-jambiers.

«Je finis par me demander s’ils n’ont pas fait exprès» Sur le plateau du Canal Champions Club, on se demande donc si la scène n’a pas été réalisée intentionnellement pour semer le doute. « Le dernier match, il a dit qu’il avait mal » a lancé Samir Nasri au micro de Canal+. « C’est surprenant quand même » a ensuite ajouté David Ginola. « Je finis par me demander s’ils n’ont pas fait exprès de le dire face caméra pour entretenir le doute » a enfin confié Bertrand Latour.