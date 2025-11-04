PSG - Real Madrid : Nouvelle guerre après Mbappé pour un transfert !

Pierrick Levallet

Plutôt discret sur le mercato cet été, le PSG reste malgré tout à l’affût de la moindre opportunité. Le club de la capitale garderait notamment un œil attentif sur la situation de Dayot Upamecano, en fin de contrat en juin prochain avec le Bayern Munich. Le Real Madrid de Kylian Mbappé serait toutefois également sur le coup.

Cet été, le PSG s’est montré plutôt discret sur le mercato. Le club de la capitale ne s’est contenté que des arrivées de Lucas Chevalier, Illia Zabarnyi et Renato Marin. Mais cela n’empêche pas les Rouge-et-Bleu de se tenir à l’affût de la moindre bonne opportunité sur le marché des transferts. Les dirigeants parisiens garderaient notamment un œil attentif sur la situation de Dayot Upamecano.

Le Real Madrid rejoint le PSG dans la course à Upamecano Mais le PSG ne serait pas seul sur ce dossier. D’après les informations d’AS, le Real Madrid serait également intéressé par les services du défenseur du Bayern Munich. Le contrat de l’international français expire en juin prochain, et les Merengue ne seraient pas contre le signer pour renforcer leur secteur défensif.