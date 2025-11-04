Officiel : Surprise, un attaquant signe à l’OL !

Pierrick Levallet

Après avoir recruté Martin Satriano dans les dernières heures du mercato estival, l’OL s’est mis en quête d’un nouveau buteur pour cet hiver. Les dirigeants lyonnais garderaient un œil sur la situation d’Endrick. Mais en attendant que le dossier se décante, le club rhodanien a officialisé la prolongation d’Enzo Molebe.

Après avoir perdu Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze cet été, l’OL a mis la main sur Martin Satriano dans les dernières heures du mercato. Mais ce ne serait pas suffisant pour la direction lyonnaise, qui aimerait offrir un nouveau buteur à Paulo Fonseca. Le club rhodanien garderait un œil sur la situation d’Endrick, en difficulté au Real Madrid.

L’OL prolonge le contrat d’Enzo Molebe Mais en attendant que la situation se décante, l’OL a annoncé la signature d’un autre attaquant. Les Gones ont officialisé la prolongation d’Enzo Molebe jusqu’en juin 2029. Formé chez les pensionnaires de la Ligue 1, le joueur de 18 ans commence à se faire une place dans la rotation de Paulo Fonseca.