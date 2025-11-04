Départ de De Zerbi : L’annonce qui va rassurer l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Actuel entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi dispose d'un contrat allant jusqu’en 2027 avec le club phocéen. Ça n’empêche toutefois pas les rumeurs d’apparaitre et c’est ainsi qu’il avait été question d’un intérêt du Milan AC. L’Italien pourrait-il alors retourner en Serie A ? Visiblement, cela ne serait pas la tendance du moment avec De Zerbi.

Depuis son départ de Sassuolo en 2021, Roberto De Zerbi poursuit sa carrière d’entraîneur loin de l’Italie. Aujourd’hui, le technicien transalpin se trouve sur le banc de l’OM, où son contrat court jusqu’en 2027. Il n’empêche que de l’autre côté des Alpes, on garderait toujours un oeil sur ce que fait De Zerbi. C’est ainsi que durant l’été, on avait parlé de lui pour entraîner le Milan AC, où on a finalement préféré Massimiliano Allegri.

« Pour l’instant, on a plus confiance en un Antonio Conte ou un Max Allegri » L’avenir de Roberto De Zerbi va-t-il alors repasser par l’Italie et la Serie ? Consultant RMC à propos du football italien, Daniel Manusia a expliqué concernant l’entraîneur de l’OM : « Les clubs italiens n’ont pas énormément de courage. Certains imaginent que De Zerbi peut innover et faire avancer le foot italien. Mais pour l’instant, on a plus confiance en un Antonio Conte ou un Max Allegri ».