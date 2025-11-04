L'OM met le feu sur le mercato : «Deux très bons joueurs» sont annoncés à Marseille !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, l'OM a mis le feu sur le mercato en recrutant pas moins de 12 nouveaux joueurs. Parmi eux, deux jeunes milieux de terrain sont arrivés à savoir Arthur Vermeeren et Matt O’Riley. Pierre-Emile Hojbjerg qui évolue régulièrement à leurs côtés, ne manque pas d'encenser les deux recrues estivales du club phocéen.

Le mercato estival de l'OM a une nouvelle fois été particulièrement agité jusque dans les dernières minutes avant la fermeture. Dans les dernières heures du marché, le club phocéen a notamment enrôlé Arthur Vermeeren et Matt O’Riley. Deux milieux de terrain qui se sont rapidement imposés sous les ordres de Roberto De Zerbi comme le souligne Pierre-Emile Hojbjerg.

Hojbjerg s'enflamme pour Vermeeren et O’Riley « On sait comment le coach veut qu’on fasse les choses. Il est conscient que chaque joueur a ses qualités et sa personnalité. Le coach sait tirer le meilleur de chacun. C’est important que tout le monde se sente concerné et prêt à donner pour le groupe », lâche dans un premier temps l'international danois en conférence de presse, avant de poursuivre.