Transfert à l'OM : La «chance» sourit à De Zerbi avec un champion du monde !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Benjamin Pavard a connu des périodes plus fastes au cours de sa riche carrière. Le champion du monde et d'Europe avec l'équipe de France et le Bayern Munich a négativement pesé dans les deux dernières défaites de l'OM. Certainement pas de quoi tirer la sonnette d'alarme d'après Bertrand Latour.

La fin du mois d'octobre de Benjamin Pavard a été plus que compliquée. Que ce soit en Ligue des champions face au Sporting Lisbonne (1-2) ou bien sur la pelouse du RC Lens (1-2), le champion du monde tricolore a donné des buts... à l'adversaire. Un penalty concédé ainsi qu'un contre son camp face aux Lensois pour une implication dans une des deux réalisations des Portugais.

«Il va participer et vous faire gagner des matchs» Une semaine à oublier donc pour Benjamin Pavard, voire « atroce » même comme l'a reconnu Bertrand Latour. Néanmoins, le journaliste de Canal+ est convaincu que le défenseur prêté par l'Inter fera gagner l'OM. « Pavard a fait une semaine atroce, mais je pense toujours que c'est une chance pour Marseille de l'avoir. Il va participer et vous faire gagner des matchs, Aguerd également »