OM - Transfert de Greenwood : La grosse annonce en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par l'OM à l'été 2024 en provenance de Manchester United pour 30M€, Mason Greenwood a été l'un des transferts majeurs de ces dernières années au sein du club phocéen. Et alors que l'attaquant anglais est pointé du doigt pour son manque de repli défensif, Souleymane Diawara a livré un point de vue assez cash en direct au micro de Ligue 1 + où il est consultant.

L'OM a misé gros pour recruter Mason Grenwood avec un transfert avoisinant les 30M€ lors du mercato estival 2024. L'attaquant anglais s'est rapidement imposé comme un élément majeur du onze de Roberto De Zerbi, et pourtant, les critiques continuent de fuser sur l'état d'esprit de Greenwood. Le numéro 10 de l'OM se voit notamment reprocher son manque d'implication dans le repli défensif...

« Quand ils l’ont recruté, ils savaient qu’il ne savait pas défendre » En direct au micro de Ligue 1 + ce week-end après la victoire de l'OM à Auxerre (1-0), l'ancien défenseur marseillais Souleymane Diawara s'est livré sur les caractéristiques de Mason Greenwood et sur ce qu'il est censé apporter depuis son transfert au club : « Si je suis défenseur, je le sais : quand ils l’ont recruté, ils savaient qu’il ne savait pas défendre. Dès l’instant qu’il est là, qu’il marque des buts et qu’il fait des passes décisives, je m’en fous qu’il défende. Reste là-bas », lâche Diawara.