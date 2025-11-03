Transfert avec Yamal : Le vilain tour du PSG sur le mercato ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Encore buteur dimanche lors de la victoire face à Elche (3-1), Marcus Rashford retrouve le bonheur aux côtés de Lamine Yamal au FC Barcelone, où il est prêté avec option d’achat par Manchester United. Un joueur que les Blaugrana aimeraient conserver au-delà de cette saison, mais qui serait de nouveau dans le viseur du PSG.

Auteur de son sixième but de la saison toutes compétitions confondues dimanche lors de la réception d’Elche (3-1), Marcus Rashford se régale au FC Barcelone, lui qui totalise également sept passes décisives. L’attaquant âgé de 28 ans donne pleinement satisfaction aux Blaugrana, qui espèrent le conserver au-delà de son prêt en provenance de Manchester United.

Le PSG en embuscade pour Rashford ? D’après CaughtOffside, le FC Barcelone serait prêt à payer 30M€ pour recruter définitivement Marcus Rashford, dont l’option d’achat est estimée à 35M€. Toutefois, le Barça devrait faire face à une forte concurrence. Déjà intéressé par le passé, le PSG suivrait de près la situation de l’international anglais (66 sélections), tout comme la Juventus, l'Inter Milan, le Bayern Munich, Chelsea et Arsenal.