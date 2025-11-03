Transfert avec Yamal : Le vilain tour du PSG sur le mercato ?

Encore buteur dimanche lors de la victoire face à Elche (3-1), Marcus Rashford retrouve le bonheur aux côtés de Lamine Yamal au FC Barcelone, où il est prêté avec option d’achat par Manchester United. Un joueur que les Blaugrana aimeraient conserver au-delà de cette saison, mais qui serait de nouveau dans le viseur du PSG.
Auteur de son sixième but de la saison toutes compétitions confondues dimanche lors de la réception d’Elche (3-1), Marcus Rashford se régale au FC Barcelone, lui qui totalise également sept passes décisives. L’attaquant âgé de 28 ans donne pleinement satisfaction aux Blaugrana, qui espèrent le conserver au-delà de son prêt en provenance de Manchester United.
Le PSG en embuscade pour Rashford ?
D’après CaughtOffside, le FC Barcelone serait prêt à payer 30M€ pour recruter définitivement Marcus Rashford, dont l’option d’achat est estimée à 35M€. Toutefois, le Barça devrait faire face à une forte concurrence. Déjà intéressé par le passé, le PSG suivrait de près la situation de l’international anglais (66 sélections), tout comme la Juventus, l'Inter Milan, le Bayern Munich, Chelsea et Arsenal.
« J'apprécie beaucoup ce club de football »
Comme il le confiait récemment à ESPN, Marcus Rashford semble plutôt décidé de rester au FC Barcelone. « Oh oui, bien sûr. J'apprécie beaucoup ce club de football et je pense que pour tous ceux qui aiment le football, Barcelone est l'un des clubs les plus importants de l'histoire de ce sport. Pour un joueur, c'est un honneur », a-t-il déclaré, impressionné par Lamine Yamal. « Quel joueur m'a surpris ? Il y a beaucoup de joueurs très talentueux dans l'équipe, mais le plus remarquable est sans conteste Lamine Yamal. »