L’OL boucle un transfert catastrophique, il en rajoute une couche !

Bien que le mercato soit actuellement fermé, l’OL a dernièrement accueilli Hans Hateboer en tant que joker en provenance du Stade Rennais. Un renfort loin d’emballer tout le monde. A l’arrivée du Néerlandais, Pierre Ménès avait alors parlé d’un recrutement catastrophique et ce n’est pas la dernière performance d’Hateboer face à Brest qui va le faire changer d’avis.
Ce dimanche soir, Brest et l’OL n’ont pas réussi à se départager, se quittant ainsi sur un match nul et vierge (0-0). Un bon résultat pour les Gones étant donné qu’ils ont évolué en infériorité numérique quasiment tout le match. En effet, récemment arrivé à Lyon en tant que joker, Hans Hateboer a rapidement été exclu. De quoi confirmer ce que Pierre Ménès pouvait penser de ce recrutement de l’OL.
« Ce choix catastrophique »
A l’arrivée d’Hans Hateboer à l’OL, Pierre Ménès avait en effet été très dur avec cette décision. En effet, le journaliste avait balancé : « Hateboer à Lyon. J’aimerais que quelqu’un m’explique ce choix catastrophique. Ils ont jamais regardé les matchs de Rennes les dirigeants de l’OL ? (...) Moi aussi je souhaite qu’il réussisse comme tous les joueurs. Mais j’ai plus que des doutes j’ai des craintes ».
« Ce n’est pas un triomphe ni une satisfaction, mais… »
Les craintes de Pierre Ménès ont fini par se confirmer avec ce carton rouge d’Hans Hateboer face à Brest. C’est ainsi que le détracteur du joueur de l’OL a fait savoir sur Youtube : « On a eu un épouvantable Brest-Lyon avec un match brouillon, informe, désagréable, disputé dans un état d’esprit assez pourri. Dès la 8ème minute, l’expulsion d’Hateboeur n’a pas simplifié les choses. Pour moi, ce n’est pas un triomphe ni une satisfaction, mais j’avais dit tout le mal que je pensais de la signature de ce joueur qui avait été catastrophique à Rennes. Il rentre 20 minutes contre le PFC, Lyon mène 3-1, ça fait 3-3. Et là au bout de 7 minutes, il prend la porte ».