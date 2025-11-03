L’OL boucle un transfert catastrophique, il en rajoute une couche !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Bien que le mercato soit actuellement fermé, l’OL a dernièrement accueilli Hans Hateboer en tant que joker en provenance du Stade Rennais. Un renfort loin d’emballer tout le monde. A l’arrivée du Néerlandais, Pierre Ménès avait alors parlé d’un recrutement catastrophique et ce n’est pas la dernière performance d’Hateboer face à Brest qui va le faire changer d’avis.

Ce dimanche soir, Brest et l’OL n’ont pas réussi à se départager, se quittant ainsi sur un match nul et vierge (0-0). Un bon résultat pour les Gones étant donné qu’ils ont évolué en infériorité numérique quasiment tout le match. En effet, récemment arrivé à Lyon en tant que joker, Hans Hateboer a rapidement été exclu. De quoi confirmer ce que Pierre Ménès pouvait penser de ce recrutement de l’OL.

« Ce choix catastrophique » A l’arrivée d’Hans Hateboer à l’OL, Pierre Ménès avait en effet été très dur avec cette décision. En effet, le journaliste avait balancé : « Hateboer à Lyon. J’aimerais que quelqu’un m’explique ce choix catastrophique. Ils ont jamais regardé les matchs de Rennes les dirigeants de l’OL ? (...) Moi aussi je souhaite qu’il réussisse comme tous les joueurs. Mais j’ai plus que des doutes j’ai des craintes ».