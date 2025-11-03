Transfert à l'OL : Coup de tonnerre au Real Madrid ?

Pierrick Levallet

En quête d’un nouvel attaquant de pointe, l’OL a activé une piste très intéressante sur le mercato ces derniers jours. Le club rhodanien serait intéressé par l’idée de s’attacher les services d’Endrick en prêt. L’international auriverde pourrait toutefois revoir sa position quant à son avenir étant donné qu’il a eu un peu de temps de jeu avec le Real Madrid ce samedi.

Le mercato estival a fait des dégâts à l’OL, notamment dans le secteur offensif. Le club rhodanien s’est séparé d’Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze et n’a recruté que Martin Satriano pour les remplacer. La direction lyonnaise ne serait ainsi pas contre mettre la main sur un nouvel élément en attaque cet hiver.

L'OL fonce sur Endrick... Et dans cette optique, l’OL a activé une piste très intéressante sur le mercato. Les pensionnaires de la Ligue 1 envisageraient de recruter Endrick en prêt. Certaines sources ont même indiqué que l’international auriverde avait fait de l’OL sa priorité pour janvier. Mais un coup de tonnerre pourrait retentir sur le dossier.