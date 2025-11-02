PSG : Luis Enrique vire plusieurs stars, c’est validé !

Alexis Brunet

Depuis son arrivée à la tête du PSG, Luis Enrique a souvent pris de lourdes décisions. L’entraîneur espagnol a par exemple choisi de se séparer de certaines stars comme Neymar ou bien Marco Verratti. Un choix validé par Presnel Kimpembe car selon ce dernier cela explique en grande partie pourquoi Paris est aussi fort aujourd’hui.

L’année dernière, le PSG a réalisé l’un de ses plus grands rêves en remportant pour la première fois de son histoire la Ligue des champions. Le club de la capitale s’est donc définitivement imposé comme l’un des poids lourds en Europe et cela a notamment été possible grâce à deux hommes : Luis Campos et Luis Enrique.

« Luis Enrique a aussi apporté quelque chose de nouveau et de différent » Joueur du PSG jusqu’à cet été encore et surtout pendant 20 ans, Presnel Kimpembe est bien placé pour parler du club de la capitale. Selon lui, Luis Enrique est le grand artisan de ce nouveau Paris, qui a notamment fait le choix de se séparer de certaines stars, comme Neymar ou bien encore Marco Verratti. « Aujourd’hui, le club s’est vraiment recentré sur un football collectif et sur le fait que ce soit une institution où personne n’est au-dessus du club. Dans le passé, c’est vrai qu’on a eu de fortes individualités. Aujourd’hui, le recrutement qui a été fait et l’arrivée de Luis Enrique ont mis une autre dynamique. Chacun a apporté sa pierre à l’édifice. Je n’ai eu que des grands coachs au PSG mais je trouve que Luis Enrique a aussi apporté quelque chose de nouveau et de différent », a déclaré le défenseur central à Foot Mercato.