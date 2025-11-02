Un buteur au PSG : C'est historique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Samedi, le PSG a été sauvé à la dernière seconde par un but de Gonçalo Ramos qui a offert une précieuse victoire aux Parisiens contre l'OGC Nice (1-0). Une réalisation qui confirme son statut de supersub, mais surtout, qui alimente une statistique impressionnante : Quand le Portugais marque, le PSG ne perd jamais.

Samedi sur la pelouse du Parc des Princes, le PSG a longtemps buté sur la défense de l'OGC Nice très bien regroupée devant son but. Les Parisiens auront finalement du attendre les ultimes instantes du match pour s'imposer grâce à une tête de Gonçalo Ramos, une nouvelle fois décisif après son entrée en jeu.

Ramos, le porte-bonheur du PSG Le buteur portugais a ainsi parfaitement célébré son centième match avec le PSG, et il a surtout entretenu une statistique assez folle. En effet, à chaque fois que Gonçalo Ramos marque, le club parisien ne perd pas. Le numéro 9 du PSG a inscrit 38 buts répartis sur 31 matches depuis son arrivée à Paris. Résultat : 24 victoires et 7 nuls. Un vrai porte-bonheur.