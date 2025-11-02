Un buteur au PSG : C'est historique !

Samedi, le PSG a été sauvé à la dernière seconde par un but de Gonçalo Ramos qui a offert une précieuse victoire aux Parisiens contre l'OGC Nice (1-0). Une réalisation qui confirme son statut de supersub, mais surtout, qui alimente une statistique impressionnante : Quand le Portugais marque, le PSG ne perd jamais.
Samedi sur la pelouse du Parc des Princes, le PSG a longtemps buté sur la défense de l'OGC Nice très bien regroupée devant son but. Les Parisiens auront finalement du attendre les ultimes instantes du match pour s'imposer grâce à une tête de Gonçalo Ramos, une nouvelle fois décisif après son entrée en jeu.
Ramos, le porte-bonheur du PSG
Le buteur portugais a ainsi parfaitement célébré son centième match avec le PSG, et il a surtout entretenu une statistique assez folle. En effet, à chaque fois que Gonçalo Ramos marque, le club parisien ne perd pas. Le numéro 9 du PSG a inscrit 38 buts répartis sur 31 matches depuis son arrivée à Paris. Résultat : 24 victoires et 7 nuls. Un vrai porte-bonheur.
«C'est un joueur très important pour nous»
D'ailleurs, après le match, Luis Enrique a tenu à féliciter son attaquant. « Ah, Gonçalo, c'est un joueur très important pour nous. Parce qu'il est prêt à tous les matchs, qu'il joue ou ne joue pas, c'est la même chose. 5 minutes de Gonçalo sur le terrain, c'est 5 minutes de travail et de qualité. Il a marqué le but. On a eu, sur le coup de pied arrêté, une très bonne frappe de Lee Kang-in, une très bonne anticipation de Kvara et un très bon but de Gonçalo. C'est important pour Gonçalo, c'est important pour l'équipe et félicitations à lui pour son centième match », a lâché l'entraîneur du PSG en conférence de presse, rapporté par CulturePSG.