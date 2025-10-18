PSG : La statistique lunaire avec Gonçalo Ramos !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Leader de Ligue 1, le PSG a bien failli perdre cette position sur sa pelouse vendredi soir. Le club de la capitale a souffert face à Strasbourg mais a évité la défaite (3-3) après une opposition très disputée. Mais Gonçalo Ramos a été buteur sur penalty, ce qui permet d'entretenir une série hallucinante.

Attaquant du PSG depuis 2023, Gonçalo Ramos s'est révélé être au fil des mois une solution efficace pour le club pour décrocher la victoire. Le Portugais n'est pas un titulaire indiscutable mais son premier but de la saison face à Strasbourg a permis aux Parisiens de rester dans la bataille et finir par décrocher le match nul. D'ailleurs, Ramos n'a jamais perdu avec le PSG lorsqu'il a marqué.

Gonçalo Ramos conserve sa statistique folle D'après le compte X Stats Foot, Gonçalo Ramos présente un bilan hors du commun avec le PSG lorsqu'il parvient à trouver le chemin des filets en compétition officielle : il n'a jamais perdu. En effet, il compte désormais 23 victoires et 7 matches nuls lorsque cette situation s'est produite. Une statistique incroyable qui a bien failli être gommée par une défaite.