PSG : Désiré Doué évite une nouvelle catastrophe !

Pierrick Levallet

Ce vendredi, le PSG a laissé échapper de précieux points contre le RC Strasbourg (3-3). Luis Enrique a néanmoins pu voir que Désiré Doué était prêt pour la compétition. L’international français a fait son retour de blessure. Et le crack de 20 ans a pris toutes les précautions nécessaires pour éviter une autre catastrophe dans la capitale.

Le PSG a laissé échapper de précieux points ce vendredi lors de la réception du RC Strasbourg au Parc des Princes. Les deux équipes se sont neutralisées (3-3), ce qui pourrait permettre à l’OM et l’OL de prendre la tête de la Ligue 1 après la huitième journée. Ce match nul a néanmoins permis à Luis Enrique de se rassurer quant à l’état de Désiré Doué.

Désiré Doué a déjà impressionné pour son retour L’international français était en effet absent depuis le 5 septembre, date à laquelle il s’était blessé avec l’équipe de France. Le crack de 20 ans a eu droit à une bonne heure de jeu pour reprendre le rythme avant le match de ce mardi contre le Bayer Leverkusen en Ligue des champions. Et Désiré Doué s’est montré plutôt impressionnant sur le plan athlétique.