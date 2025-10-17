PSG : C’est officiel, gros coup tenté par Luis Enrique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi soir, le PSG est de retour aux affaires avec la réception du RC Strasbourg au Parc des Princes (20h45). Le club de la capitale peut compter sur le retour de plusieurs joueurs importants blessés cette semaine. Dans sa composition de départ, Luis Enrique a d’ailleurs tenté un gros pari.

Au retour de la trêve internationale, le PSG va disputer un match important ce vendredi soir. Leader en championnat, le club de la capitale reçoit le RC Strasbourg au Parc des Princes avec l’ambition de conforter son avance en tête de la Ligue 1.

Plusieurs retours majeurs au PSG La trêve internationale a d’ailleurs fait du bien au PSG, qui n’a pas été épargné par les blessures en ce début de saison. Ainsi, après un match nul à Lille (1-1), la formation de Luis Enrique a pu récupérer plusieurs joueurs importants comme Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, ou encore Bradley Barcola.