PSG : C’est officiel, gros coup tenté par Luis Enrique !

Ce vendredi soir, le PSG est de retour aux affaires avec la réception du RC Strasbourg au Parc des Princes (20h45). Le club de la capitale peut compter sur le retour de plusieurs joueurs importants blessés cette semaine. Dans sa composition de départ, Luis Enrique a d’ailleurs tenté un gros pari.
Au retour de la trêve internationale, le PSG va disputer un match important ce vendredi soir. Leader en championnat, le club de la capitale reçoit le RC Strasbourg au Parc des Princes avec l’ambition de conforter son avance en tête de la Ligue 1.
Plusieurs retours majeurs au PSG
La trêve internationale a d’ailleurs fait du bien au PSG, qui n’a pas été épargné par les blessures en ce début de saison. Ainsi, après un match nul à Lille (1-1), la formation de Luis Enrique a pu récupérer plusieurs joueurs importants comme Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, ou encore Bradley Barcola.
Désiré Doué titulaire !
Si le Géorgien est encore un peu juste, Luis Enrique a tenté un gros coup ce vendredi soir. Le coach du PSG a décidé de titulariser Bradley Barcola qui a manqué le rassemblement de l’équipe de France, mais surtout Désiré Doué, qui va donc démarrer face à Strasbourg alors que son dernier match avec Paris remonte au 30 août dernier.