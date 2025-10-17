Officiel : Le PSG dévoile une belle surprise !

Ce vendredi soir, le PSG reprend du service avec la réception du RC Strasbourg au Parc des Princes (20h45). Dans une rencontre très importante au sommet de la Ligue 1, les joueurs de Luis Enrique vont honorer octobre rose, le mois de la rechercher contre le cancer du sein, avec un beau geste à la clé. Explications.
Après la trêve internationale, le PSG est déjà de retour aux affaires. Le club de la capitale, leader de Ligue 1, reçoit Strasbourg ce vendredi soir au Parc des Princes en ouverture de la 8ème journée du championnat de France, dans une rencontre marquée par plusieurs éléments importants.
Le PSG engagé pour octobre rose
Car si ce choc entre le PSG et sera marqué par les retours dans le groupe de Désiré Doué, Bradley Barcola, ou encore Khvicha Kvaratskhelia, ce dernier est également l’occasion pour le club parisien d’honorer octobre rose, ce mois visant à promouvoir la recherche contre le cancer du sein. A cette occasion, le PSG va révéler un maillot orné du fameux ruban rose que porteront les joueurs ce soir.
Les maillots des joueurs seront mis aux enchères
Mais ce n’est pas tout. A quelques heures du coup d’envoi, le PSG révèle également que les maillots portés par les joueurs seront mis aux enchères et l’intégralité des recettes sera reversée au centre hospitalier AP-HP.